Siemens Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Siemens Energy stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 1.28 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von 0.710 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 11.45 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.75 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 17.47 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1.19 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 11.26 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch