Siemens Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Siemens Energy gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0.040 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.09 Prozent auf 14.76 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Siemens Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1.03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.360 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 51.40 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 43.14 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1.00 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 49.81 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.ch