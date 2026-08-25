Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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25.08.2026 11:42:00
Siemens Energy: Bieter für Industriesparte "Transformation of Energy" formieren sich
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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