Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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05.08.2026 16:07:00
Siemens Energy: Aufsichtsrat prüft mögliche Abspaltung
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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Analysen zu Siemens Energy AG
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|24.04.26
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|14.01.26
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Siemens am 05.08.2026
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.