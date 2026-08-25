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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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25.08.2026 11:42:00

Siemens Energy: Aufsichtsrat beschliesst Abspaltung von Industriesparte

Siemens
270.86 CHF 0.68%
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Siemens Energy will die von Anne-Laure de Chammard geführte Industriesparte in Teilen oder als Ganzes verkaufen. Für den möglichen Verkauf eines Mehrheitsanteiles des Dampfturbinengeschäfts formiert sich bereits ein Kreis namhafter Bieter.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

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24.08.26 Siemens Buy UBS AG
21.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
20.08.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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✅ Wabtec
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.17 19.37 SQBAIU
Short 15’477.42 13.77 S7BCUU
Short 16’061.65 8.80 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’581.23 26.08.2026 15:26:33
Long 13’959.03 19.24 SXBEVU
Long 13’648.48 13.83 S6BJTU
Long 13’076.90 8.97 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Siemens am 25.08.2026

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