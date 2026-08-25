Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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25.08.2026 11:42:00
Siemens Energy: Aufsichtsrat beschliesst Abspaltung von Industriesparte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
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Inside Trading & Investment
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Siemens am 25.08.2026
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Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.