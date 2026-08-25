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25.08.2026 11:42:00

Siemens Energy: Aufsichtsrat beschliesst Abspaltung der Industriesparte

Siemens Energy
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Siemens Energy will die von Anne-Laure de Chammard geführte Industriesparte in Teilen oder als Ganzes verkaufen. Für den möglichen Verkauf eines Mehrheitsanteiles des Dampfturbinengeschäfts formiert sich bereits ein Kreis namhafter Bieter.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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