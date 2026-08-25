Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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25.08.2026 11:42:00
Siemens Energy: Aufsichtsrat beschliesst Abspaltung der Industriesparte
Siemens EnergySiemens Energy will die von Anne-Laure de Chammard geführte Industriesparte in Teilen oder als Ganzes verkaufen. Für den möglichen Verkauf eines Mehrheitsanteiles des Dampfturbinengeschäfts formiert sich bereits ein Kreis namhafter Bieter.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
144.77 CHF 4.91%
In eigener Sache
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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