Siemens Energy-Analyse: Underperform-Bewertung von Bernstein Research für Siemens Energy-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 12 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Nicholas Green brachte in einer am Montag vorliegenden Studie die Management-Ziele in Einklang mit seinen Schätzungen. Er bleibt aber davon überzeugt, dass der Aktienkurs des Elektrotechnik-Konzerns deutlich zu hoch ist. Bei der Windkraftsparte Gamesa sei noch keine Besserung in Sicht und der Cashflow bleibe ausserordentlich schwach.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:27 Uhr bei 25.00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 40.00 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 245’744 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 108.3 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 15:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.