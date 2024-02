Siemens Energy-Analyse: Siemens Energy-Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kernsparte Gas & Power werde immer stärker und es gebe keine neuen Hiobsbotschaften aus dem noch unterbewerteten Bereich Windkraft, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies trage dazu bei, dass die Aktie des Energietechnikkonzerns im Investitionsgütersektor weiterhin eine seltene Werthaltigkeit berge.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:05 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4.6 Prozent auf 14.36 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 11.46 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1’695’476 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 19.6 Prozent nach oben. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.05.2024 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2024 / 18:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2024 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.