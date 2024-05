Siemens Energy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Siemens Energy-Aktie Buy in jüngster Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 27 auf 32,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke zweite Geschäftsquartal habe die Erwartungen getoppt, schrieb Analyst Ajay Patel am Mittwochabend nach dem Bericht. Ergebnisdynamik und Barmittelzuflüsse sorgten weiter für Potenzial.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 08:09 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1.3 Prozent auf 22.21 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 47.23 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 800 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 85.6 Prozent zu Buche. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren.

