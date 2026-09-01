Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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01.09.2026 11:13:44
Siemens Energy-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Siemens Energy-Aktie aus.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Pläne von Elon Musk zur Herstellung von Gasturbinenkomponenten seien weitaus weniger bedrohlich für die Gasturbinen-Anbieter als es zunächst erscheinen möge, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. SpaceX gehe es wohl in erster Linie darum, die Stromversorgung für seine KI-Rechenzentren in angemessener Zeit sicherzustellen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:57 Uhr verlor das Papier 0.4 Prozent auf 141.58 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 48.33 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 466’445 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Siemens Energy-Papier um 18.1 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Energy wird am 11.11.2026 gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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