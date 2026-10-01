Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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01.10.2026 11:49:44
Siemens Energy-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch Deutsche Bank AG.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sieht das jüngst angeschobene Aktienrückkaufprogramm als höchst positives Signal vor dem Bericht zum Schlussquartal des Geschäftsjahres und dem Ausblick auf 2027, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:33 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.2 Prozent auf 142.94 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 46.91 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 348’065 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 19.2 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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