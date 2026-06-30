Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Neuer Deal
|
30.06.2026 14:34:00
Siemens Energy-Aktie zieht an: Energiekonzern liefert Schlüsselkomponenten für zwei GuD-Kraftwerke in Oman
Siemens Energy wird für zwei Gas- und Dampfturbinenkraftwerke im Oman die Schlüsselkomponenten liefern.
Via XETRA springt das Papier zeitweise um 5,28 Prozent auf 165,36 Euro an. Treiber des Kurssprungs sind vor allem positive Analysteneinschätzungen von Bernstein Research, Jefferies und Deutsche Bank.
DJG/rio/ros
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Am Mittag Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
11:52
|Siemens Energy-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Outperform (finanzen.ch)
|
10:52
|Jefferies & Company Inc.: Buy für Siemens Energy-Aktie (finanzen.ch)
|
09:54
|Siemens Energy-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.ch)