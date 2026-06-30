Siemens Energy-Aktie zieht an: Energiekonzern liefert Schlüsselkomponenten für zwei GuD-Kraftwerke in Oman

Der Lieferumfang von Siemens Energy umfasse 6 Gasturbinen der F-Klasse und 6 Generatoren, teilte das Energietechnikunternehmen mit. Überdies wurden für die Anlagen, die mit einer geplanten Erzeugungskapazität von insgesamt fast 2,6 Gigawatt in Misfah und Duqm gebaut werden sollen, zwanzigjährige Serviceverträge mit Siemens Energy geschlossen. Entwickler des Projekts ist ein Konsortium, dem unter anderem die Etihad Water and Electricity Co angehört.

Via XETRA springt das Papier zeitweise um 5,28 Prozent auf 165,36 Euro an. Treiber des Kurssprungs sind vor allem positive Analysteneinschätzungen von Bernstein Research, Jefferies und Deutsche Bank.

DJG/rio/ros

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