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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Neuer Deal 30.06.2026 14:34:00

Siemens Energy-Aktie zieht an: Energiekonzern liefert Schlüsselkomponenten für zwei GuD-Kraftwerke in Oman

Siemens Energy-Aktie zieht an: Energiekonzern liefert Schlüsselkomponenten für zwei GuD-Kraftwerke in Oman

Siemens Energy wird für zwei Gas- und Dampfturbinenkraftwerke im Oman die Schlüsselkomponenten liefern.

Siemens Energy
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Der Lieferumfang von Siemens Energy umfasse 6 Gasturbinen der F-Klasse und 6 Generatoren, teilte das Energietechnikunternehmen mit. Überdies wurden für die Anlagen, die mit einer geplanten Erzeugungskapazität von insgesamt fast 2,6 Gigawatt in Misfah und Duqm gebaut werden sollen, zwanzigjährige Serviceverträge mit Siemens Energy geschlossen. Entwickler des Projekts ist ein Konsortium, dem unter anderem die Etihad Water and Electricity Co angehört.

Via XETRA springt das Papier zeitweise um 5,28 Prozent auf 165,36 Euro an. Treiber des Kurssprungs sind vor allem positive Analysteneinschätzungen von Bernstein Research, Jefferies und Deutsche Bank.

DJG/rio/ros

DOW JONES

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Bildquelle: Siemens Energy AG
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