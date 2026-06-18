Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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18.06.2026 12:33:45
Siemens Energy-Aktie springt kräftig an: Kleinste Sparte könnte offenbar abgespalten werden
Siemens Energy prüft nach Informationen des Manager Magazins die Abspaltung seiner Sparte Transformation of Industry, die unter anderem Kompressoren, Dampfturbinen, aber auch Energiespeichersysteme und Wasserstoff-Elektrolyseure entwickelt und herstellt.
In einem internen Papier vom April, das dem Magazin nach eigenen Angaben vorliegt, kämen die Konzernstrategen zu dem Schluss, dass eine Trennung perspektivisch sowohl für die Einheit als auch für die Aktionäre ein Gewinn wäre.
Demnach erwägt Siemens Energy in einem ersten Schritt, rund 60 Prozent der Anteile abzustossen. Denkbar wäre entweder ein Spin-off oder ein Börsengang, so das Manager Magazin. Die verbleibenden 40 Prozent der Sparte würde Siemens Energy zumindest übergangsweise selbst behalten.
Siemens Energy erklärte auf Anfrage von Dow Jones Newswires, man überprüfe regelmässig das eigene Portfolio, "um sicherzustellen, dass jeder Geschäftsbereich über die besten strategischen und finanziellen Voraussetzungen verfügt, um im Wettbewerb zu bestehen, zu investieren und langfristig zu wachsen". Dabei werde auch die "optimale langfristige Aufstellung" von Transformation of Industries geprüft, um dessen Wachstumskurs "zu beschleunigen". Es gebe dazu jedoch "keinerlei Entscheidungen".
Der von Anne-Laure de Chammard geführte Bereich ist mit einem Umsatz von 5,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr das kleinste Konzerngeschäftsfeld von Siemens Energy.Die Siemens Energy-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 4,93 Prozent höher bei 169,72 Euro.
DOW JONES
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