Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei stark gelaufen, schrieb Colin Moody am Mittwochmorgen nach dem Bericht. Die Signale für 2027 und auf mittlere Sicht seien beruhigend.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:12 Uhr 8.5 Prozent im Plus bei 130.08 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 53.75 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 2’210’818 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 8.5 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens Energy am 11.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



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