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11.11.2026 15:28:46
Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
Siemens Energy-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch RBC Capital Markets-Analyst Colin Moody unterzogen.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei stark gelaufen, schrieb Colin Moody am Mittwochmorgen nach dem Bericht. Die Signale für 2027 und auf mittlere Sicht seien beruhigend.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:12 Uhr 8.5 Prozent im Plus bei 130.08 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 53.75 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 2’210’818 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 8.5 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens Energy am 11.11.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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