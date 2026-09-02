Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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02.09.2026 15:49:44
Siemens Energy-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Siemens Energy-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Gespräche mit SpaceX und dem führenden Turbinenblatthersteller Howmet hätten ihn in seiner ersten Einschätzung bekräftigt, dass SpaceX solche Komponenten nur für die Stromversorgung der eigenen KI-Rechenzentren herstellen wolle, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von der grundsätzlich hohen Nachfrage nach Gasturbinen sollten deren Hersteller weiterhin profitieren.
Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:33 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.8 Prozent auf 142.20 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 72.29 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 604’149 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 18.6 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens Energy am 11.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 12:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 13:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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