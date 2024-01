Siemens Energy-Aktie nachbörslich mit Gewinnen: Marktprognose im ersten Geschäftsquartal geschlagen

Gründe seien vor allem unterjährige Projektverschiebungen und eine weiterhin positive Marktdynamik bei den Geschäftsbereichen Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry. Insgesamt sei das Marktumfeld weiter positiv, hiess es in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung. Im Anlagenbau seien unterjährige Projektverschiebungen zwischen den Quartalen jedoch nicht ungewöhnlich, weshalb man noch an seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr festhalte.

.

Der Umsatz legte der Mitteilung zufolge im ersten Quartal ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte um 12,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 7,65 Milliarden Euro zu. Experten hatten knapp 300 Millionen Euro weniger erwartet. Der Auftragseingang stieg auf vergleichbarer Basis um 23,9 Prozent auf 15,38 Milliarden Euro (Prognose: 12,4). Das Ergebnis vor Sondereffekten lag bei plus 208 Millionen Euro nach minus 282 Millionen Euro im ersten Quartal 2023. Experten hatten mit minus 106 Millionen Euro einen erneuten Verlust prognostiziert.

Die besonders im Blick stehende Windkrafttochter Gamesa war weniger erfolgreich. Der Umsatz legte zwar leicht zu und lag etwas über den Markterwartungen. Der Auftragseingang enttäuschte hingegen. Das Ergebnis blieb im negativen Bereich.

Anleger reagierten dennoch erfreut. Die Siemens EnergyAktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 1,85 Prozent gegenüber dem XETRA-Schlusskurs auf einen neuen Stand von 12,65 Euro zu.

MÜNCHEN (awp international)