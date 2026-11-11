Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele

Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy setzt sich nach einem Rekordjahr 2025/26 höhere Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Der weltweite Strombedarf dürfte weiter steigen, angetrieben durch die zunehmende Elektrifizierung etwa im Verkehr, der Klimatisierung und der Industrie allgemein sowie durch neue Grossverbraucher wie Rechenzentren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dies soll sich bei Siemens Energy auch in den kommenden Jahren in mehr Umsatz und Gewinn niederschlagen. Auch die Aktionäre sollen dabei auf ihre Kosten kommen. Neben einer satten Dividendenerhöhung kündigte Siemens Energy ein weiteres milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an.

Konzernchef Christian Bruch versuchte auf der Bilanzpressekonferenz in Berlin, solche Sorgen zu zerstreuen. Siemens Energy sei ein Energieinfrastruktur-Unternehmen, das Geschäft im Zusammenhang mit dem Ausbau von Datenzentren sei nur ein Teil davon. Dass Siemens Energy am Aktienmarkt teilweise stärker von den Sorgen um die Nachhaltigkeit von KI-Investitionen in Haftung genommen worden sei als die entsprechenden Unternehmen selbst, sei "ärgerlich". Jedoch könne man dies nicht beeinflussen.

Analysten loben Ausblick und Wachstumsperspektiven

Analyst Ajay Patel von der US-Investmentbank Goldman Sachs lobte neben den Zahlen für das vergangene Jahr besonders den Ausblick. Die Münchner seien im Geschäftsjahr 2026 am oberen Ende ihrer eigenen Zielspanne gelandet und der Ausblick liege über dem Konsens. Sein Kollege Phil Buller von der US-Bank JPMorgan attestierte Siemens Energy ein führendes Wachstum im Sektor. Er geht davon aus, dass sich die Verbesserung der Margen fortsetzt. Beträchtliche Barmittelausschüttungen seien ein klares Zeichen der Zuversicht.

Der Vorstand zeigte sich jedenfalls zufrieden. "Siemens Energy hat alle angehobenen Prognosen erfüllt, das Ergebnis deutlich gesteigert und im Windgeschäft die Gewinnschwelle erreicht. Das schafft die Grundlage für die nächste Phase unserer Transformation", sagte Konzernchef Bruch. So will Siemens Energy ab dem kommenden Jahr unter dem Namen Omterra firmieren und die Traditionsmarke Siemens hinter sich lassen.

Siemens Energy plant Verselbstständigung der Industriesparte

Weiter vorankommen will Siemens Energy auch bei der Verselbstständigung der Sparte Transformation of Industry (TI). Möglich sind dabei weiterhin die Hereinnahme externer Investoren sowie eine Kapitalmarkttransaktion. Eine konkrete Entscheidung gibt es noch nicht. Siemens Energy will den Bereich entkonsolidieren, aber eine "wesentliche Minderheitsbeteiligung" behalten. Diese soll über 20 Prozent liegen, "eher bei rund 40 Prozent", sagte Bruch.

Von der Trennung erhofft sich das Management einen "signifikanten" Ertrag. Die künftige Aufstellung soll TI mehr unternehmerische Flexibilität und zusätzliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum eröffnen. Siemens Energy will sich ganz auf das Geschäft mit Stromerzeugung und -übertragung konzentrieren. Stiefmütterlich behandeln will Bruch die Industrie-Sparte dennoch nicht. "Wir werden in diesem Jahr in TI mehr investieren als die Jahre zuvor."

Höhere Wachstumsziele für 2026/27

Im Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) will das Management das Tempo weiter hochhalten. So erwartet der Konzern ein vergleichbares Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll auf ebenfalls 14 bis 16 Prozent steigen. Wachstumstreiber bleiben das Geschäft mit Gas- und Netztechnik. Beim Gewinn nach Steuern erwartet der Vorstand mit rund 5 Milliarden Euro ebenfalls mehr.

Im vergangenen Geschäftsjahr warb Siemens Energy Aufträge im Volumen von 68,1 Milliarden Euro ein. Haupttreiber war das Gasgeschäft. Der vergleichbare Umsatz - ohne Währungs- und Portfolioeffekte - stieg um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Dabei profitierte der Konzern von der anhaltend robusten Nachfrage im Gas- und Netzgeschäft. Die bereinigte operative Marge wurde mit 12,4 Prozent mehr als verdoppelt.

Unter dem Strich verdiente der Konzern mit 4,1 Milliarden Euro erheblich mehr, nachdem er im Vorjahr knapp 1,7 Milliarden Euro erreicht hatte. Dies ist neben deutlichen Gewinnsteigerungen sowohl der Gas- als auch der Netzsparte auch auf klare Verbesserungen im Windgeschäft Siemens Gamesa zurückzuführen. Dieses kehrte nach einem milliardenschweren Verlust im vergangenen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurück. Aktionäre sollen mit 2,30 Euro eine deutlich höhere Dividende erhalten als im Vorjahr, als der Konzern je Aktie 0,70 Euro gezahlt hatte.

Neue Mittelfristziele und milliardenschwere Aktienrückkäufe

Mit einem Rekordauftragsbestand von 164 Milliarden Euro (per Ende September) im Rücken setzte sich Siemens Energy auch neue Mittelfristziele. Für das Geschäftsjahr 2030 strebt das Management ein durchschnittliches vergleichbares jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent und eine Ergebnismarge vor Sondereffekten von 20 bis 22 Prozent an. Dabei sieht Bruch bei Gas sowohl im Turbinen- als auch im Servicegeschäft ebenso weiteres Potenzial wie in der Netztechnik. Auch Gamesa sollte sich weiter positiv entwickeln. So zielt Siemens Energy auch über 2030 hinaus auf ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie im zweistelligen Prozentbereich.

"Für 2027 und 2030 legen wir die Messlatte noch einmal höher. Wir wollen das starke Marktumfeld nutzen und unseren Rekordauftragsbestand konsequent profitabel abarbeiten", sagte Finanzvorständin Maria Ferraro.

Dank der erwarteten guten Entwicklung sowie robuster Mittelzuflüsse - der freie Cashflow vor Steuern wurde 2025/26 auf 8,8 Milliarden Euro nahezu verdoppelt und soll in diesem Geschäftsjahr rund zehn Milliarden Euro erreichen - will Siemens Energy mehr Geld in Aktienrückkäufe stecken. Bis 2030 sollen Papiere für bis zu neun Milliarden Euro zurückgekauft werden, zusätzlich zu dem bereits bestehenden Programm von sechs Milliarden Euro.

Die Aktie von Siemens Energy legte im XETRA-Handel letztlich kräftige 10,78 Prozent auf 132,76 Euro zu.

BERLIN (awp international)