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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Verselbstständigung 26.08.2026 16:16:00

Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft

Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft

Siemens Energy hat mit den Vorbereitungen für die rechtliche und operative Verselbstständigung seiner industrienahen Geschäfte begonnen.

Siemens Energy
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Das teilte der DAX-Konzern mit, äusserte sich aber noch nicht dazu, ob er dazu einen Partner mit ins Boot holen oder die Sparte Transformation of Industry an die Börse bringen wird. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, der Aufsichtsrat könne am heutigen Dienstag eine Entscheidung treffen.

"Die künftige Aufstellung soll Transformation of Industry mehr unternehmerische Flexibilität und zusätzliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum eröffnen - von der Hereinnahme externer Investoren bis hin zu einer möglichen Kapitalmarkttransaktion", teilte Siemens Energy lediglich mit. Der Konzern wolle den Bereich entkonsolidieren, jedoch eine "wesentliche Minderheitsbeteiligung zur Unterstützung der weiteren Unternehmensentwicklung" behalten.

Das Geschäft mit Dampfturbinen für die Industrie, Kompressoren für die Ölbranche und Wasserstoff-Elektrolyseuren erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von zuletzt 5,7 Milliarden Euro.

Siemens Energy will Tranformation of Industry verselbstständigen

Siemens Energy bereitet die Trennung von seiner Industrie-Sparte Transformation of Industry vor. Der Bereich soll verselbstständigt werden. Siemens Energy selbst will sich künftig auf Stromerzeugung und Stromübertragung konzentrieren, die derzeit schneller wachsen. Der Schritt war erwartet worden. Die Aktie gab am Mittwoch leicht nach.

Die Pläne zur Abspaltung von Transformation of Industry (ToI) seien positiv für die Investmentstory, schrieb Phil Buller von JPMorgan am Mittwoch. Denn Wachstum und Margen seien zwar attraktiv, trügen aber nicht zum Konzern-Algorithmus bei. Jedoch hatte er sich abseits der Ankündigung bereits mehr Details versprochen. Auch Jefferies-Analyst Lucas Ferhani sieht die Pläne positiv. Damit könnten sich die Münchner mehr auf die wachstumsstärkeren und profitableren Energiegeschäfte konzentrieren. Auch den Zeitpunkt hält Ferhani für günstig.

Eine Trennung würde die Anlagestory vereinfachen, notierte Colin Moody von der kanadischen Bank RBC. Einen Wert für die Sparte jenseits von 10 Milliarden Euro würde der Experte für ein gutes Ergebnis halten - vor allem mit Blick auf den bis 2030 sinkenden Beitrag zum operativen Konzernergebnis. Die Aktie verlor am Vormittag um rund 0,4 Prozent, während sich der Leitindex Dax kaum verändert zeigte.

Die künftige Aufstellung soll ToI mehr unternehmerische Flexibilität und zusätzliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum eröffnen, teilte der Energietechnikkonzern am Dienstagabend mit. Möglich sind dabei den Angaben zufolge die Hereinnahme externer Investoren sowie eine Kapitalmarkttransaktion. Siemens Energy will den Bereich entkonsolidieren, aber gleichzeitig eine "wesentliche Minderheitsbeteiligung" behalten.

Über eine mögliche Abspaltung der Sparte wird seit Längerem spekuliert. Transformation of Industry wendet sich an Industriekunden, beschäftigt rund 17.000 Mitarbeiter und bietet unter anderem Energieinfrastruktur für die Industrie, Kompressoren für die Ölbranche und Wasserstoff-Elektrolyseure. Sie unterscheidet sich von den anderen Energie-Geschäften von Siemens Energy deutlich. Im vergangenen Geschäftsjahr kam der Bereich auf einen Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro.

In der aktuellen Konzernstruktur konkurriert ToI bei Investitionen mit Geschäftsbereichen, die noch schneller wachsen, wie es von Siemens Energy hiess. "Wenn wir unsere Struktur nicht verändern, begrenzen wir die Möglichkeiten von Transformation of Industry. Unser derzeitiger Investitionsschwerpunkt liegt auf der Stromerzeugung und der Stromübertragung. Dort erzielen Investitionen kurzfristig höhere Erträge", kommentierte Konzernchef Christian Bruch die Entscheidung.

Transformation of Industry habe sich in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt und sei nun ein profitables Geschäft mit hohem Wachstum, so Bruch weiter. "Wir sehen Potenzial für weiteres profitables Wachstum, wenn wir die weitere Entwicklung des Geschäfts beschleunigen können."

Für die Papiere von Siemens Energy geht es im XETRA-Handel zeitweise um 0,05 Prozent nach oben auf 152,84 Euro.

DOW JONES / AWP

Weitere Links:

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