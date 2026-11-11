Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energietechnikkonzern weise sektorweit führendes Wachstum auf, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seiner Beurteilung des vierten Geschäftsquartals. Er geht davon aus, dass die Margenausweitung sich fortsetzt. Beträchtliche Barmittelausschüttungen seien ein klares Zeichen der Zuversicht.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:48 Uhr 8.0 Prozent auf 129.46 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 89.25 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1’307’846 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Siemens Energy-Papier um 8.0 Prozent. Am 11.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:05 / GMT



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