Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 11,40 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bleibe ungünstig, schrieb Analyst Akash Gupta in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er hob seine Schätzungen aber etwas an.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Energy-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 08:04 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0.8 Prozent auf 24.91 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 47.81 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 8 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2024 kletterte das Papier um 108.2 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzkennzahlen wird am 07.08.2024 erwartet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2024 / 00:15 / BST



