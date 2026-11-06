Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Eine Umfrage unter Investoren zeige niedrige Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht sowie dem Kapitalmarkttag des Energietechnikkonzerns, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Energy-Aktie am Tag der Analyse

Um 17:36 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3.7 Prozent auf 118.10 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 107.45 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 3’721’992 Siemens Energy-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier büsste seit Jahresanfang 2026 um 1.5 Prozent ein. Siemens Energy dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT



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