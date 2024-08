Siemens Energy-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Diese seien gemischt, letzten Endes aber doch stark ausgefallen, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu den beiden wichtigsten Aspekten, den Margen der Beteiligung Gamesa und den freien Barmitteln auf Konzernebene, habe sich der Elektro- und Energietechnikhersteller positiv geäussert.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:36 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.7 Prozent auf 24.62 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 34.04 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 1’574’528 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2024 um 105.2 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 06:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.