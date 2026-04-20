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Rücksetzer 20.04.2026 14:10:06

Siemens Energy-Aktie im Minus: Gewinnmitnahmen nach Rekordkurs

Siemens Energy-Aktie im Minus: Gewinnmitnahmen nach Rekordkurs

Die Siemens Energy-Aktie hat seit Jahresbeginn massiv zugelegt und vor dem Wochenende ein neues Allzeithoch erreicht. Anleger nutzen dies zum Wochenstart für Gewinnmitnahmen.

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• Siemens Energy-Aktie am Freitag mit neuem Rekordhoch
• Anleger nehmen zum Wochenstart Gewinne mit
• Warten auf Q2-Zahlen am 12. Mai

Am Freitag hat die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel bei 173,92 Euro ein neues Allzeithoch markiert, bevor sie bei 172,06 Euro etwas unter diesem Niveau, aber dennoch um starke 3,07 Prozent höher aus dem Handel ging. Am Montag scheinen Anleger nun nach dem neuen Rekord zunächst einmal Gewinne mitzunehmen: Die Siemens Energy-Aktie fällt via XETRA zeitweise um 2,34 Prozent auf 168,04 Euro.

Damit gönnt sich die Aktie eine Verschnaufpause nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Wochen, denn auf Sicht der letzten drei Monate ging es für das Papier bereits um knapp 25 Prozent nach oben, seit Jahresbeginn verzeichnet der Anteilsschein sogar ein Plus von rund 39 Prozent. Diese starke Entwicklung spiegelt die positive Marktstimmung gegenüber Siemens Energy und das gestiegene Vertrauen in die operativen Geschäfte wider.

Nachfrage treibt Gewinn kräftig an

Den Hintergrund für die deutlichen Kurszuwächse liefert die Entwicklung im operativen Geschäft. Siemens Energy konnte seinen Gewinn im ersten Quartal 2026 dank hoher Nachfrage im Bereich Gasturbinen und Netztechnik kräftig steigern. Das Unternehmen sprach von einem starken Start ins neue Geschäftsjahr. Nun warten die Anleger bereits gespannt auf die Bilanz zum zweiten Jahresviertel, die am 12. Mai ansteht.

Daneben sorgte zuletzt auch eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen Siemens Energy und Amazons Cloud-Sparte AWS für Aufsehen. Ziel dabei ist es, die digitale Transformation von Siemens Energy weiter zu beschleunigen. Im Mittelpunkt stehen Cloud-Lösungen, künstliche Intelligenz und datenbasierte Anwendungen. Konkret setzt Siemens Energy künftig verstärkt auf AWS-Technologien wie Machine Learning und industrielle Datenplattformen, um Fertigungsprozesse, Lieferketten und den Anlagenbetrieb effizienter zu steuern.

Leichte Korrektur nach starkem Lauf

Nach dem deutlichen Kursanstieg zum Jahresstart könnte mit den heutigen Verlusten nun eine leichte Korrektur einsetzen, wenn Anleger kurzfristig Gewinnmitnahmen durchführen. Das ändert bislang jedoch nichts am klaren Aufwärtstrend der letzten Monate.

Carolin Ludwig, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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Siemens Energy-Aktie nach Kursrally leichter: BlackRock-Stimmrechtsmeldung verunsichert Anleger

Bildquelle: Siemens Energy AG

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