Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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25.08.2026 09:51:36
Siemens Energy-Aktie fester: Verkauf der Dampfturbinen-Sparte wohl im Gespräch
Der Energiekonzern Siemens Energy treibt offenbar die Vorbereitungen für einen möglichen Verkauf seines Dampfturbinengeschäfts voran.
Zahlreiche Private-Equity-Gesellschaften, darunter CVC Capital Partners, EQT, und Bain Capital, prüfen mögliche Angebote für das Geschäft, das bei einem Anteilsverkauf mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden könnte, hiess es weiter. Auch Brookfield und KKR & Co. prüften Angebote. Die Beratungen dauern an, und es ist ungewiss, ob sich eines der Beteiligungsunternehmen tatsächlich zur Abgabe eines Angebots für eine Beteiligung an dem Geschäft entschliessen wird, so die Personen. Vertreter von Bain, Brookfield, CVC, EQT, KKR und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab, ebenso wie ein Sprecher von Siemens Energy.
Die Siemens Energy-Aktie bewget sich im XETRA-Handel zeitweise um 1,36 Prozent nach oben auf 150,76 Euro.
/nas/mne/mis
MÜNCHEN (awp international)
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