Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
08.02.2026 11:24:00
Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Die Bewertungen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie im Überblick.
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der Siemens Energy-Aktie veröffentlicht.
10 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Siemens Energy-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 149,91 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 5,36 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens Energy-Aktie von 144,55 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|170,00 EUR
|17,61
|29.01.2026
|UBS AG
|175,00 EUR
|21,07
|29.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|134,00 EUR
|-7,30
|26.01.2026
|UBS AG
|175,00 EUR
|21,07
|23.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 EUR
|10,69
|22.01.2026
|UBS AG
|-
|-
|20.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|14.01.2026
|RBC Capital Markets
|150,00 EUR
|3,77
|14.01.2026
|Barclays Capital
|90,00 EUR
|-37,74
|14.01.2026
|RBC Capital Markets
|150,00 EUR
|3,77
|13.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 EUR
|10,69
|13.01.2026
|Bernstein Research
|150,00 EUR
|3,77
|07.01.2026
|Deutsche Bank AG
|135,00 EUR
|-6,61
|06.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
06.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.02.26