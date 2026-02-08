Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Analystenmeinungen 08.02.2026 11:24:00

Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Die Bewertungen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie im Überblick.

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der Siemens Energy-Aktie veröffentlicht.

10 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Siemens Energy-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 149,91 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 5,36 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens Energy-Aktie von 144,55 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG170,00 EUR17,6129.01.2026
UBS AG175,00 EUR21,0729.01.2026
Jefferies & Company Inc.134,00 EUR-7,3026.01.2026
UBS AG175,00 EUR21,0723.01.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 EUR10,6922.01.2026
UBS AG--20.01.2026
JP Morgan Chase & Co.--14.01.2026
RBC Capital Markets150,00 EUR3,7714.01.2026
Barclays Capital90,00 EUR-37,7414.01.2026
RBC Capital Markets150,00 EUR3,7713.01.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 EUR10,6913.01.2026
Bernstein Research150,00 EUR3,7707.01.2026
Deutsche Bank AG135,00 EUR-6,6106.01.2026

Redaktion finanzen.ch

