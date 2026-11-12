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12.11.2026 11:28:44
Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray das Siemens Energy-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die Perspektiven für die Münchner seien über 2030 hinaus vielversprechend, schrieb Gael de-Bray am Mittwoch nach Zahlen und Ausblick. Rechenzentren würden zu einem zusätzlichen Faktor für das Aktienszenario, ohne aber dessen Grundlage zu sein. Er schätzt, dass sie bis 2040 beim Wachstum des Strombedarfs wohl ein Fünftel ausmachen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:12 Uhr 1.4 Prozent im Plus bei 134.56 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 56.06 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 915’107 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 12.2 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Siemens Energy am 12.11.2026
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