Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

11.02.2026 10:28:44

Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray das Siemens Energy-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Siemens Energy
144.10 CHF 3.13%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray attestierte dem Hersteller von Energietechnik am Mittwoch ein sehr starkes Quartal. Die Erwartungen dürften angesichts des starken Kursanstiegs seit Jahresbeginn hoch gewesen sein, doch Siemens Energy habe sie noch übertroffen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Energy-Aktie am Tag der Analyse

Um 10:12 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6.1 Prozent auf 159.85 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 6.35 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 648'648 Siemens Energy-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 32.8 Prozent nach oben. Siemens Energy dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Siemens Energy AG

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

