|
11.02.2026 10:28:44
Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray das Siemens Energy-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray attestierte dem Hersteller von Energietechnik am Mittwoch ein sehr starkes Quartal. Die Erwartungen dürften angesichts des starken Kursanstiegs seit Jahresbeginn hoch gewesen sein, doch Siemens Energy habe sie noch übertroffen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Energy-Aktie am Tag der Analyse
Um 10:12 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6.1 Prozent auf 159.85 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 6.35 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 648’648 Siemens Energy-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 32.8 Prozent nach oben. Siemens Energy dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
10:24
|Siemens Energy-Aktie springt an: Umsatzwachstum und Rekordaufträge (AWP)
|
10:18
|Siemens Energy mit Rekordaufträgen - Gasgeschäft brummt (AWP)
|
10:04
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy-Note für Siemens Energy-Aktie (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:39
|Siemens Energy-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight (finanzen.ch)
|
09:39
|Jefferies & Company Inc.: Siemens Energy-Aktie erhält Buy (finanzen.ch)
|
09:39
|Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Siemens Energy-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|09:57
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace
inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
