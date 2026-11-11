Siemens Energy-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Leonard rechnete am Mittwoch mit einer positiven Reaktion auf die Zahlen für das Geschäftsjahr und den Ausblick. Die Münchner hätten klargemacht, dass der Zenit im Geschäft mit Gasturbinen noch nicht erreicht sei.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 10:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 8.1 Prozent auf 129.50 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 62.16 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1’224’400 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 8.0 Prozent nach oben. Am 11.11.2026 dürfte Siemens Energy die Bilanz für Q4 2026 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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