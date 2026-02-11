Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
11.02.2026 11:58:46
Siemens Energy-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy
Die Siemens Energy-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Die Schweizer Grossbank UBS hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe satte 22 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, lobte Christopher Leonard am Mittwoch. Auch die anderen Eckdaten des Energietechnikkonzerns seien stark ausgefallen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 5.3 Prozent auf 158.65 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 10.31 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 960’374 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 31.8 Prozent. Am 11.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
10:49
|Siemens Energy-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet (finanzen.ch)
|
10:28
|Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
10:24
|Siemens Energy-Aktie springt an: Umsatzwachstum und Rekordaufträge (AWP)
|
10:18
|Siemens Energy mit Rekordaufträgen - Gasgeschäft brummt (AWP)
|
10:04
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy-Note für Siemens Energy-Aktie (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:39
|Siemens Energy-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight (finanzen.ch)
|
09:39
|Jefferies & Company Inc.: Siemens Energy-Aktie erhält Buy (finanzen.ch)
|11:06
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|09:57
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
