Siemens Energy-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe satte 22 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, lobte Christopher Leonard am Mittwoch. Auch die anderen Eckdaten des Energietechnikkonzerns seien stark ausgefallen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 5.3 Prozent auf 158.65 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 10.31 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 960’374 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 31.8 Prozent. Am 11.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



