Siemens Energy-Aktie: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft

Das teilte der DAX -Konzern mit, äusserte sich aber noch nicht dazu, ob er dazu einen Partner mit ins Boot holen oder die Sparte Transformation of Industry an die Börse bringen wird. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, der Aufsichtsrat könne am heutigen Dienstag eine Entscheidung treffen.

"Die künftige Aufstellung soll Transformation of Industry mehr unternehmerische Flexibilität und zusätzliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum eröffnen - von der Hereinnahme externer Investoren bis hin zu einer möglichen Kapitalmarkttransaktion", teilte Siemens Energy lediglich mit. Der Konzern wolle den Bereich entkonsolidieren, jedoch eine "wesentliche Minderheitsbeteiligung zur Unterstützung der weiteren Unternehmensentwicklung" behalten.

Das Geschäft mit Dampfturbinen für die Industrie, Kompressoren für die Ölbranche und Wasserstoff-Elektrolyseuren erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von zuletzt 5,7 Milliarden Euro.

Siemens Energy bereitet Verselbstständigung von Tranformation of Industries vor

Siemens Energy will seine Sparte Transformation of Industries verselbstständigen. Die künftige Aufstellung solle dem Geschäftsbereich mehr unternehmerische Flexibilität und zusätzliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum eröffnen, teilte der Energietechnikkonzern am Dienstagabend mit. Möglich sind dabei den Angaben zufolge die Hereinnahme externer Investoren sowie eine Kapitalmarkttransaktion. Siemens Energy will den Bereich entkonsolidieren, aber gleichzeitig eine "wesentliche Minderheitsbeteiligung" behalten.

Über eine mögliche Abspaltung der Sparte wird seit Längerem spekuliert. Transformation of Industries wendet sich an Industriekunden, beschäftigt mehr als 15.000 Mitarbeitern und bietet unter anderem Energieinfrastruktur für die Industrie, Kompressoren für die Ölbranche und Wasserstoff-Elektrolyseure. Sie unterscheidet sich von den anderen Energie-Geschäften von Siemens Energy deutlich. Im vergangenen Geschäftsjahr kam der Bereich auf einen Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro.

DOW JONES /AWP