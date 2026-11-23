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23.11.2026 07:43:00
Siemens-Chef Busch bescheinigt deutscher Industrie grosses KI-Talent
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
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07:43
|Siemens-Chef Busch bescheinigt deutscher Industrie grosses KI-Talent (Spiegel Online)
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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