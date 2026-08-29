Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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29.08.2026 09:24:00
Siemens: CEO Roland Busch warnt vor zu viel Regulierung bei KI
Siemens-Chef Roland Busch ist von den positiven Effekten der künstlichen Intelligenz überzeugt. Auch sei der KI-Boom keine Blase. Busch warnt im Rennen um die Führungsrolle bei KI-Technologien vor zu vielen Vorschriften aus Brüssel.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!