Siemens: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Siemens hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 60.18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11.89 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46.61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47.14 Milliarden INR im Vergleich zu 32.15 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch