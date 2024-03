Siemens-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Wie vom Industriekonzern avisiert, dürfte die Sparte Digital Industries schwach abscheiden, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick für den Bereich dürfte sinken. Doch selbst dies eingerechnet, seien die Aktien attraktiv bewertet.

Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:03 Uhr bei 176.96 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 10.19 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 404’765 Siemens-Aktien. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 7.1 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 07:42 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.