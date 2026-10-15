Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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15.10.2026 12:12:07
Siemens-Aktie verliert: Verkauf von Zürcher Areal - neuer Hauptsitz
Siemens Schweiz erhält einen neuen Hauptsitz in Zürich-Albisrieden.
Das Siemens-Grundstück umfasst eine Fläche von 30'500 Quadratmetern und rund 35'900 Quadratmeter vermietbare Fläche, wie Procimmo am Donnerstag mitteilte. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.
Der neue Schweizer Siemens-Hauptsitz entsteht im nordwestlichen Teil des Areals auf einer Fläche, die derzeit als Parkplatz genutzt wird. Bis zur Fertigstellung mietet Siemens einen Teil der bestehenden Gebäude weiter. Anschliessend sollen die frei werdenden Flächen neu vermietet oder anderweitig genutzt werden.
Siemens ist seit mehr als 100 Jahren in Zürich-Albisrieden ansässig. Mit dem Neubau bekenne sich der Konzern langfristig zum Standort, wird Finanzchef Jörn Harde in der Mitteilung zitiert. Geplant sei ein offener Campus, der auch Raum für die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und Start-ups bieten soll.
Mit der Immobilienpartnerschaft will Siemens zudem seine Flächen bedarfsgerecht weiterentwickeln und das Immobilienportfolio in Zürich langfristig wettbewerbsfähig halten.Via XETRA verliert die Siemens-Aktie zeitweise 2,54 Prozent auf 268,05 Euro.
yz/ra
Zürich (awp)
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