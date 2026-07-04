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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Experteneinschätzungen 04.07.2026 09:27:00

Siemens-Aktie unter der Lupe: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Siemens-Aktie unter der Lupe: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Was Siemens-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Siemens
260.76 CHF 4.90%
Kaufen Verkaufen

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens veröffentlicht.

5 Experten stufen die Siemens-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 304,29 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 23,14 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens-Aktie von 281,15 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG260,00 EUR-7,5230.06.2026
UBS AG310,00 EUR10,2630.06.2026
JP Morgan Chase & Co.345,00 EUR22,7130.06.2026
JP Morgan Chase & Co.335,00 EUR19,1518.06.2026
UBS AG310,00 EUR10,2616.06.2026
Bernstein Research300,00 EUR6,7016.06.2026
RBC Capital Markets270,00 EUR-3,9705.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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