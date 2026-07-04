Siemens-Aktie unter der Lupe: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens veröffentlicht.

5 Experten stufen die Siemens-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 304,29 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 23,14 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens-Aktie von 281,15 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 260,00 EUR -7,52 30.06.2026 UBS AG 310,00 EUR 10,26 30.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 345,00 EUR 22,71 30.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 335,00 EUR 19,15 18.06.2026 UBS AG 310,00 EUR 10,26 16.06.2026 Bernstein Research 300,00 EUR 6,70 16.06.2026 RBC Capital Markets 270,00 EUR -3,97 05.06.2026

Redaktion finanzen.ch