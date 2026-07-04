Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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04.07.2026 09:27:00
Siemens-Aktie unter der Lupe: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni
Was Siemens-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens veröffentlicht.
5 Experten stufen die Siemens-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 304,29 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 23,14 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens-Aktie von 281,15 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|260,00 EUR
|-7,52
|30.06.2026
|UBS AG
|310,00 EUR
|10,26
|30.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|345,00 EUR
|22,71
|30.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|335,00 EUR
|19,15
|18.06.2026
|UBS AG
|310,00 EUR
|10,26
|16.06.2026
|Bernstein Research
|300,00 EUR
|6,70
|16.06.2026
|RBC Capital Markets
|270,00 EUR
|-3,97
|05.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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