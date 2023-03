Siemens-Aktie. Siemens-CFO sieht Siemens-Geschäft nicht in Gefahr durch Bankenkrise

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex schlossen am Freitag mit kräftigen Abschlägen. Die US-Aktienmärkte konnten am Freitag ihre frühe Einbußen wettmachen und gingen etwas fester ins Wochenende. An den Börsen in Fernost wurden am Freitag Verluste verzeichnet.