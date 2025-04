Siemens-Aktie schwach: Siemens kauft Dotmatics

Der Technologiekonzern erhöht so den adressierbaren Gesamtmarkt für Industriesoftware um 11 Milliarden Dollar, wie er in München mitteilte. Verkäufer ist Insight Partners.

"Mit der Akquisition von Dotmatics stärken wir strategisch unsere Position im Bereich Life Sciences", erklärte Siemens-Vorstandschef Roland Busch. Das Unternehmen mit Sitz in Boston hilft Kunden mit der Bereitstellung von Daten für eine KI-gestützte Arzneimittelentwicklung.

Finanziert werden soll die Übernahme "in erster Linie" durch den Verkauf von Anteilen an börsennotierten Unternehmen, erklärte Finanzchef Ralf Thomas und nannte in diesem Zusammenhang auch die Medizintechniktochter Siemens Healthineers. Die Siemens-Aktie fällt im XETRA-Handel zeitweise um 4,21 Prozent auf 205,75 Euro.

