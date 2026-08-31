Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Einbussen

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 288,70 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'442 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 288,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 289,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24'250 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 291,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 31,42 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,61 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 20.79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,16 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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