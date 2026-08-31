Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag leichter

Um 16:28 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 287,40 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'334 Punkten steht. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 286,75 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 289,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 206'967 Siemens-Aktien.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 291,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 1,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 31,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,35 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,16 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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