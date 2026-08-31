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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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31.08.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag Verlust reich

Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 287,90 EUR.

Siemens
270.86 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 287,90 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'348 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 287,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 289,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 90'541 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Gewinne von 1,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 198,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 45,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,65 EUR je Siemens-Aktie. Am 06.08.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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