Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 267,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'908 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 266,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 184'964 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Siemens dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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