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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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30.10.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit negativen Vorzeichen

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 267,20 EUR.

Siemens
243.80 CHF -2.96%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 267,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'908 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 266,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 184'964 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Siemens dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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