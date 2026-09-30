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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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30.09.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Siemens
267.90 CHF -0.66%
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Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 283,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'568 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 284,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 282,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 39'276 Aktien.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 291,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 30,23 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,63 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 20.79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,23 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
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Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
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