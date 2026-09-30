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30.09.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Mittwochmittag

Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Mittwochmittag

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 280,45 EUR.

Siemens
261.00 CHF -3.22%
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Um 12:28 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 280,45 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'352 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 280,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 282,20 EUR. Bisher wurden heute 142'816 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). 4,01 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 29,40 Prozent sinken.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,63 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Siemens dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,23 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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