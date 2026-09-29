Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 284,90 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'513 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 286,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 279,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 402'513 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,70 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 30,50 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,63 EUR belaufen. Siemens veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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