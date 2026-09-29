Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Um 12:28 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 284,05 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'525 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 284,80 EUR. Bei 279,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 198'329 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 2,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 43,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,63 EUR aus. Am 06.08.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,24 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Energy-Aktie schwächelt: Was Anleger vom Pre-Close-Call erwarten

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Siemens-Aktie gewinnt: Konzern liefert neues Lokomotiven-Kontingent an Railpool