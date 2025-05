Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 216,30 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'196 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 216,25 EUR. Bei 218,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115'237 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 11,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 30,34 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Siemens liess sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,87 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19.76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

