Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Um 09:28 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 267,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'598 Punkten steht. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 268,30 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 267,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 44'379 Stück.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 291,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 8,43 Prozent niedriger. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,87 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,61 EUR. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 20.79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,32 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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