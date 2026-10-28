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28.10.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens macht am Mittwochnachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 269,50 EUR.
Das Papier von Siemens konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 269,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'683 Punkten liegt. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 269,90 EUR zu. Bei 267,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 258'786 Siemens-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,70 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. 8,24 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 36,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 EUR. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 20.79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Am 11.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,32 EUR je Siemens-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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