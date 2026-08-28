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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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28.08.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Vormittag stärker

Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 289,55 EUR.

Siemens
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Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 289,55 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'496 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 289,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 288,60 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28'820 Stück gehandelt.

Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 291,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,67 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,62 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,35 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.79 Mrd. EUR im Vergleich zu 19.38 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,16 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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